Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0666 --E-Bike Dieb gestellt--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Blumenthal, OT Blumenthal, Weserstrandstraße Zeit: 26.10.2022, 21:15 Uhr

Am Mittwochabend stellten Einsatzkräfte der Polizei Bremen einen mutmaßlichen E-Bike-Dieb in Blumenthal. Gegen den geständigen Täter wurde ein U-Haftbefehl erlassen.

Eine Polizeistreife wurde gegen 21:15 Uhr im Bereich der Bahngleise in der Mühlenstraße auf einen unbeleuchteten E-Bike-Fahrer aufmerksam. Es erfolgte eine Verkehrskontrolle. Den aufmerksamen Polizisten war der 42-Jährige aus vorherigen Einsätzen bekannt. Im weiteren Verlauf räumte der Mann ein, das E-Bike in der Nähe eines Supermarktes in der Weserstrandstraße kurz zuvor geklaut zu haben. Der Dieb führte die Flex-Maschine noch im Rucksack bei sich, mit der er das Schloss aufgetrennt hatte. Der 42-Jährige ist bereits mit gleichgelagerten Fällen in Erscheinung getreten. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde durch das Amtsgericht Bremen-Blumenthal ein U-Haftbefehl wegen Wiederholungsgefahr erlassen.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell