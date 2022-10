Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0663 --Antänzer in Haft--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Mitte, OT Altstadt, Erste Schlachtpforte Zeit: 23.10.22, 00:50 Uhr

In der Nacht von Samstag auf Sonntag gelang es zivilen Einsatzkräften einen sog. Antänzer festzunehmen. Gegen ihn wurde Haftbefehl erlassen.

Im Rahmen der Ermittlungsgruppenarbeit zur Bekämpfung der Straßenkriminalität waren am Wochenende wieder vermehrt zivile Einsatzkräfte unterwegs. Bereits in der Nacht zu Samstag geriet der junge Mann im Bereich der Bahnhofsvorstadt nach einem Handydiebstahl in den Fokus der Polizisten. Rund 24 Stunden später beobachteten die Einsatzkräfte erneut, wie er mehrfach versuchte, zumeist augenscheinlich angetrunkene Personen anzutanzen. Nach mehreren gescheiterten Versuchen, gelang es ihm schließlich an der Schlachte das Mobiltelefon eines 36-Jährigen zu stehlen. Beobachtet von den Polizisten in zivil, flüchtete er zusammen mit einem Komplizen in Richtung Haltestelle "Am Brill", wo er von den Einsatzkräften gestoppt und festgenommen wurde. Das zuvor entwendete Smartphone hatte das Duo noch bei sich. Zudem führten sie weiteres mutmaßliches Diebesgut bei sich.

Ein Haftrichter erließ hat auf Antrag der Staatsanwaltschaft Haftbefehl gegen den aus Algerien stammenden Mann. Sein Begleiter wurde dem Kinder- und Jugendnotdienst übergeben.

