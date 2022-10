Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0660 -- 36-Jähriger verstirbt an Stichverletzungen--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Neustadt, OT Alte Neustadt, Am Werderufer Zeit: 22.10.22, 2:05 Uhr

In der Nacht zu Samstag wurde ein 36 Jahre alter Mann in der Bremer Neustadt durch Stichverletzungen so schwer verletzt, dass er verstarb. Die Polizei Bremen hat die Ermittlungen aufgenommen.

Gegen kurz nach 2 Uhr wurden Zeugen in der Straße Am Werderufer auf einen um Hilfe rufenden und stark blutenden Mann aufmerksam. Trotz sofortiger Erste-Hilfe-Maßnahmen durch Zeugen und Rettungskräfte erlag der Mann seinen schweren Verletzungen. Noch in Tatortnähe konnten Einsatzkräfte zwei 25 und 41 Jahre alte Tatverdächtige stellen und vorläufig festnehmen.

Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat dauern aktuell an. Nach aktuellen Erkenntnissen kannten die Beteiligten sich. Auch die polizeilichen Maßnahmen vor Ort dauern derzeit an.

Die Polizei Bremen bittet mögliche Zeugen der Tat sich beim Kriminaldauerdienst unter 0421 362-3888 zu melden.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell