POL-HB: Nr.: 0659--Geldbörse geraubt

Ort: Bremen-Gröpelingen, OT Lindenhof, Lindenhofstraße Zeit: 21.10.22, 1.10 Uhr

In der Nacht zu Freitag erbeuteten vier bis fünf bislang unbekannte Täter die Geldbörse von einem 25 Jahre alten Mann in Gröpelingen. Die Räuber waren mit einem Messer bewaffnet. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Der 25-Jährige befand sich auf dem Heimweg, als ein mit einem Messer bewaffneter Mann in der Lindenhofstraße sein Portmonee forderte. Als der 25-Jährige sich weigerte, schlug sein Gegenüber mit beiden Fäusten auf ihn ein, so dass er zu Boden ging. Plötzlich kamen drei bis vier weitere Männer dazu, die nun gemeinschaftlich auf den 25-Jährigen einprügelten. Anschließend raubten sie seine Geldbörse und flüchteten stadteinwärts über einen Grünstreifen. Der 25-Jährige brach sich bei dem Überfall das Handgelenk und musste nach einer Erstversorgung von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht werden.

Der Haupttäter soll etwa 20 bis 25 Jahre alt und 1, 65 Meter groß sein. Er trug zur Tatzeit einen Drei-Tage-Bart und soll Persisch sprechen. Er war mit einem orangen Pullover und einer schwarzen Winterjacke bekleidet.

Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst jederzeit unter 0421 362-3888 entgegen.

