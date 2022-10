Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0658--Überfälle in Vegesack--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Vegesack, OT Vegesack, Gerhard-Rohlfs-Straße und Vegesacker Rampe Zeit: 19.10.22, 20.45 Uhr und 21.20 Uhr

Am Mittwochabend wurden in Vegesack ein Discounter und eine Spielhalle überfallen. Die Täter flüchteten mit Bargeld, die Polizei sucht nach Zeugen.

Kurz vor Ladenschluss gegen 20.45 Uhr betrat ein maskierter Mann den Einkaufsmarkt an der Gerhard-Rohlfs-Straße. Der Maskierte ging sofort zu einer nicht besetzten Kasse, hebelte die Kassenlade auf und entnahm Bargeld. Als eine Angestellte dazu kam, schrie er sie an und rannte aus dem Discounter. Anschließend flüchtete er auf einem Fahrrad in Richtung Breite Straße. Der Täter soll etwa Mitte 30, ca. 1,80 Meter groß und schlank sein. Er trug einen Bart und war zur Tatzeit mit einem weißen Mund-Nasen-Schutz und einem schwarzen Cappy getarnt. Er trug weiter eine blaue Jeans, eine schwarze Jacke und weiße Schuhe.

Nur etwa eine halbe Stunde später suchte ein mit einer weißen Mund-Nasen-Schutz-Maske getarnter Mann eine Spielothek an der Vegesacker Rampe auf. Er bedrohte sofort eine Mitarbeiterin mit einem Obstmesser, ließ sich die Kasse öffnen und ergriff mehrere Geldscheine daraus. Anschließend flüchtete er in zu Fuß in Richtung Aumunder Heerweg. Der Räuber wurde als etwa 1,75 Meter groß und mit schlanker Statur beschrieben. Er trug eine dunkle Mütze, eine schwarze Lederjacke, eine blaue Hose und schwarze Schuhe.

Die Ermittlungen zu beiden Überfällen dauern an, Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst jederzeit unter 0421 362-3888 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell