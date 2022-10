Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0655 --Zeuge nach versuchtem Raub auf Getränkemarkt gesucht--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Walle, OT Steffensweg, Nordstraße Zeit: 18.10.22, 19:50 Uhr

Am Dienstagabend versuchte ein unbekannter Mann einen Getränkemarkt in Walle zu überfallen. Die Polizei Bremen sucht insbesondere einen Zeugen, der den Täter bei seinem Vorhaben störte.

Gegen 19:50 Uhr näherte sich der Unbekannte dem Geschäft in der Nordstraße. Er drängte unter Vorhalt eines Messers einen 22 Jahre alten Mitarbeiter, der sich gerade vor dem Markt befand, in den Laden und forderte Bargeld. Sowohl der 22-Jährige als auch eine 48 Jahre alte Angestellte kamen der Forderung jedoch nicht nach. In dem Moment betrat ein weiterer Mann den Getränkemarkt und erkundigte sich nach der nächsten Packstation. Daraufhin flüchtete der Täter an dem Zeugen vorbei aus dem Geschäft.

Der Täter ist zwischen 175 und 180 Zentimeter groß und etwa 20 bis 22 Jahre alt. Er hat blonde Haare und blaue Augen. Während der Tat trug er eine schwarze Lederjacke mit Fellapplikationen, eine schwarze Jeans, weiße Sneaker, eine weiße FFP2-Maske und weiße Handschuhe. Zudem hatte er die Kapuze der Jacke aufgesetzt.

Die Polizei Bremen fragt, wer Hinweise zu dem Mann geben kann und bittet insbesondere den unbekannten Zeugen, der beim Eintreffen der Einsatzkräfte nicht mehr vor Ort war, sich beim Kriminaldauerdienst unter 0421 362-3888 zu melden.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell