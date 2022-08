Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Wer hat den VW Golf malträtiert?

Kaiserslautern (ots)

Auf dem Parkdeck einer Disco in der Zollamtstraße ist am Wochenende ein Pkw beschädigt worden. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise auf den oder die Täter geben können.

Die Halterin des VW Golf entdeckte die "Bescherung" am Sonntagvormittag gegen 10 Uhr und meldete sich anschließend gleich bei der Polizei. Die 23-jährige Frau hatte ihr Auto nach eigenen Angaben in der Nacht gegen 0.20 Uhr auf dem Parkdeck abgestellt. Als sie es rund zehn Stunden später wieder holen wollte, stellte sie fest, dass in der Zwischenzeit der Außenspiegel auf der Beifahrerseite beschädigt wurde und es mehrere Dellen und Lackkratzer an verschiedenen Stellen gibt. Diese könnten durch Tritte entstanden sein. Der Gesamtschaden wird auf 2.000 Euro geschätzt.

Zeugen, die beobachtet haben, wer den VW Golf beschädigte, oder die sonstige Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2250 bei der Polizeiinspektion 2 zu melden. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell