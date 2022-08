POL-PPWP: 23-Jähriger schlägt und tritt um sich

Kaiserslautern (ots) - Am Sonntag, den 21.08.2022 wurde durch einen bisher unbekannten Täter im Zeitraum von 17:12 Uhr - 17:30 Uhr eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Kurt-Schuhmacher-Straße 34 in Kaiserslautern aufgebrochen. Hierbei wurde die Wohnungstüre aufgehebelt und aus dem 1-Zimmer Apartment ein Tablet, sowie eine Spielekonsole entwendet. Hinweise auf einen möglichen Täter bestehen zum derzeitigen ...

mehr