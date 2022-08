Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Feuer im Wald - Polizei bittet um Hinweise

Mehlbach (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Ein 15-Jähriger wählte am Sonntag den Notruf, weil er im Wald bei Mehlbach Rauch bemerkte. Gestrüpp und ein vertrockneter Baum brannten. Die alarmierte Feuerwehr löschte die Flammen und verhinderte deren Ausbreitung. Die Polizei schließt eine vorsätzliche Brandlegung nicht aus. Sie hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Beamten bitten um Hinweise: Wem sind am Sonntagmittag im Wald nördlich der Waldstraße Personen aufgefallen? Wer hat zwischen 12 Uhr und 14 Uhr Verdächtiges wahrgenommen? Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

