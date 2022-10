POL-HB: Nr.: 0653--Langfinger festgenommen

Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Walle, Utbremen, Hans-Böckler-Straße Zeit: 14.10.2022, 20:05 Uhr In Bremen Walle überfiel am Freitagabend ein Unbekannter eine Tankstelle. Der Räuber war mit einer Schusswaffe bewaffnet. Die Tankstellenangestellte konnte sich in einem hinteren Raum einschließen. Der Mann flüchtete ohne Beute. Die Polizei sucht nach Zeugen. Am Freitag gegen 20:05 Uhr betrat in der Hans-Böckler-Straße ...

