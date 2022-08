Polizei Bochum

POL-BO: Raubdelikt im Linienbus am Herner Bahnhofsplatz - Trio flüchtet - Zeugen gesucht

Herne (ots)

Ein Jugendlicher (16) aus Castrop-Rauxel ist am 6. August um 22.35 Uhr am Herner Bahnhof in einem Linienbus zunächst beraubt worden. Er konnte seine zunächst entwendete Halskette wieder an sich reißen.

Der Hergang:

Im hinteren Bereich des Linienbusses sollte der 16-Jährige seine Halskette aushändigen. Eine der Räuber (alle 16 bis 17 Jahre alt und südeuropäisch aussehend) zeigte ein längeres Messer vor und drohte mit Stichen, als schließlich alle Täter auf den Jugendlichen einschlugen und einer der Männer diesem seine Halskette entriss - der Schüler konnte sie durch ziehen zurück erlangen. Mit sich öffnender Bustür suchte er sein Heil in der Flucht - auch das Trio flüchtete bei dieser Gelegenheit in Richtung des Bahnhofes; die Absuche des Bahnhofs und die Fahndung im Nahbereich führten noch nicht zu Ergreifung der Räuber. Einer von ihnen ist schlank, ungefähr 180 cm groß und trug einen leichten Kinnbart. Seine schwarzen Haare waren zu einem Zopf gebunden. Er war bekleidet mit einem grauen Label-Pullover mit Tigerdruck auf der Brust, trug eine Jeans und schwarze Schuhe sowie eine schwarze Basecap. Ein weiterer Beteiligter ist etwas 175 cm groß (leichter Schnauz- und Kinnbart, schwarzes Label-Shirt mit rotem Streifen, blaue Jeanshose). Ebenfalls von ähnlicher Größe und schlanker Statur ist der dritte Kriminelle. Dieser war mit einem blauen Jogging-Anzug bekleidet. Das Regionalkommissariat 35 ermittelt und bittet unter den Rufnummern 02327/963-8405 (0234/909-4441 außerhalb der Geschäftszeit) um Täter- und Zeugenhinweise.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell