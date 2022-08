Polizei Bochum

POL-BO: Versuchter Raub in Herne: 17-Jähriger schlägt Täter in die Flucht

Herne (ots)

Ein Raubdelikt konnte ein 17-Jähriger am Freitag, 5. August, in Herne abwehren. Nun bittet die Polizei um Zeugenhinweise zu den drei Tatverdächtigen.

Nach bisherigem Kenntnisstand wartete der Jugendliche aus Ratingen gegen 18.40 Uhr an der Bushaltestelle Wörthstraße auf einen Freund. Nach einiger Zeit näherten sich drei Jugendliche und forderten den 17-Jährigen auf, seine Bauchtasche herauszugeben. Als dieser der Aufforderung nicht nachkam, versuchte das Trio, ihm die Tasche gewaltsam abzunehmen.

Der 17-Jährige setze sich zur Wehr und schlug einem der Täter mit der Faust ins Gesicht, woraufhin die drei Jugendlichen - einer mit blutender Nase - in Richtung Herner Bahnhof flüchteten.

Der 17-Jährige wurde im Anschluss zur Kontrolle per Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, da er sich bei der Auseinandersetzung an der Hand verletzte.

Die Täter werden wie folgt beschrieben: Alle seien zwischen 17 und 20 alt und hätten "südländisch" ausgesehen. Zwei der Täter trugen eine Cap, zwei eine Bauchtasche, einer eine schwarze Weste, einer ein weißes T-Shirt und einer eine weite, schwarze Jeans. Eine Nahbereichsfahndung nach den Tätern verlief negativ.

Zeugenhinweise nimmt das Kriminalkommissariat unter der Telefonnummer 0234 909-8505 oder -4441 (Kriminalwache) entgegen.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell