Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0650 --Tankstelle mit Schusswaffe überfallen--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Walle, Utbremen, Hans-Böckler-Straße Zeit: 14.10.2022, 20:05 Uhr

In Bremen Walle überfiel am Freitagabend ein Unbekannter eine Tankstelle. Der Räuber war mit einer Schusswaffe bewaffnet. Die Tankstellenangestellte konnte sich in einem hinteren Raum einschließen. Der Mann flüchtete ohne Beute. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Am Freitag gegen 20:05 Uhr betrat in der Hans-Böckler-Straße ein Mann eine Tankstelle und forderte unter Vorhalt einer schwarzen Schusswaffe die Herausgabe von Bargeld. Die 37-jährige Mitarbeiterin nutzte einen Moment der Unaufmerksamkeit des Räubers und schloss sich unverletzt in einem der hinteren Räumlichkeiten ein. Der Täter flüchtete ohne Beute in Richtung Friederich-Naumann-Ring.

Der Räuber wurde wie folgt beschrieben: ca. 17 Jahre, mindestens 170 groß, schlank und größere Nase. Bekleidet war er mit einer schwarzen Steppjacke, die ein buntes Emblem auf dem linken Oberarm, ein gelbes Band am Reißverschluss und einen kleinen Schirm an der Kapuze hat. Weiterhin trug er eine blaue leicht verwaschene Jeans und weiße Sportschuhe. Auf dem Kopf hatte er eine Cap mit dunklem Schirm und silbernem Aufkleber. Ansonsten trug er blaue Einweghandschuhe und einen schwarzen Mundnasenschutz.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und fragt, wer in der Hans-Böckler Straße oder in der näheren Umgebung der Tankstelle Beobachtungen gemacht hat. Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst der Polizei Bremen unter 0421 362-3888 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bremen