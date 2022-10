Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0648 --Flüchtigen Autofahrer gestellt--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Vegesack, OT Fähr-Lobbendorf, Hammersbecker Straße Zeit: 14.10.2022, 20:35 Uhr

In Bremen Vegesack missachtete am Freitagabend ein Autofahrer die Anhaltesignale der Einsatzkräfte und versuchte sich mit überhöhter Geschwindigkeit der Kontrolle zu entziehen. Der 27-jährige Fahrer wurde gestellt. Im Fahrzeug konnten Drogen aufgefunden werden. Der Beifahrer flüchtete unerkannt.

Gegen 20:30 Uhr sollte ein vorbeirasender PKW in der Hammersbecker Straße durch eine Streifenwagenbesatzung kontrolliert werden. Der 27-jährige Fahrzeugführer eines schwarzen BMW ignorierte die Anhaltesignale. Kurz darauf stoppte der BMW in Höhe eines Stichwegs vor der Kirchhooper Straße. Der Beifahrer flüchtete unerkannt aus dem Fahrzeug mit einem größeren Päckchen in der Hand. Der 27-Jährige beschleunigte anschließend sein Auto und stellte dieses auf einem Hinterhof ab. Danach setzte er seine Flucht zu Fuß fort. Mit Hilfe von Zeugenhinweisen konnte der flüchtige Fahrzeugführer durch die Einsatzkräfte gestellt werden. Eine Durchsuchung des PKW brachte Betäubungsmittel zum Vorschein. Der Fahrer steht darüber hinaus im Verdacht unter dem Einfluss von Drogen gefahren zu sein. Er wurde vorläufig festgenommen. Die Ermittlungen dauern an.

Hinweise zur Flucht des Beifahrers nimmt die Polizei unter 0421-362 3888 beim Kriminaldauerdienst jederzeit entgegen.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell