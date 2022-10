POL-HB: Nr.: 0646--SV Werder Bremen gegen 1. FSV Mainz 05

Bremen (ots) - - Ort: Bremen, Zeit: 12./13.10.2022 Die Staatsanwaltschaft und die Polizei Bremen verzeichneten am Mittwoch und am Donnerstag weitere Erfolge im Zusammenhang mit den Encrochat-Ermittlungen. Nach Durchsuchungen von drei Objekten in Bremen konnten zwei Haftbefehle vollstreckt und diverse Beweismittel sichergestellt werden. Ermittler und Spezialkräfte der Polizei Bremen durchsuchten insgesamt drei Wohnungen ...

mehr