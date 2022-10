Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0645 --Weiterer Encrochat-Erfolg--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen, Zeit: 12./13.10.2022

Die Staatsanwaltschaft und die Polizei Bremen verzeichneten am Mittwoch und am Donnerstag weitere Erfolge im Zusammenhang mit den Encrochat-Ermittlungen. Nach Durchsuchungen von drei Objekten in Bremen konnten zwei Haftbefehle vollstreckt und diverse Beweismittel sichergestellt werden.

Ermittler und Spezialkräfte der Polizei Bremen durchsuchten insgesamt drei Wohnungen im Stadtgebiet. Zwei 30 und 42 Jahre alten Männern werden unter anderem gewerbsmäßiger Drogenhandel vorgeworfen. Der 42-Jährige steht zudem im Verdacht, Schusswaffen erworben zu haben. In den drei Wohnungen wurden größere Mengen Betäubungsmittel, unter anderem Cannabis und Kokain, sowie Verpackungsmaterial, Feinwaagen, Messer, Bargeld, elektronische Datenträger und weitere Beweismittel sichergestellt. Beide Männer wurden festgenommen und in die Untersuchungshaft überstellt. Es konnten Vermögensarreste in Höhe von mehr als 200.000 Euro erwirkt werden. Im Rahmen der Ermittlungen stellten die Ermittler zwei weitere Männer im Alter von 25 und 34 Jahren, stellten bei ihnen Bargeld sicher und nahmen sie vorläufig fest. Gegen sie fertigten die Polizisten Strafanzeigen wegen gewerbsmäßigen Drogenhandels.

Die komplexen Ermittlungen unter Federführung der Staatsanwaltschaft gegen die Verdächtigen dauern an, weiterführende Auskünfte erteilt die Staatsanwaltschaft Bremen.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell