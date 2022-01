Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Einbruch in Vereinsheim

Oerrel (ots)

Unbekannte brachen in das Vereinsheim an der Straße "Am Sportplatz" in Oerrel ein. Um Zugang zum Gebäude zu erlangen, wurde eine seitliche Fensterscheibe eingeschlagen. Aus dem Inneren entwendeten die Täter zielgerichtet Elektronikgeräte im Wert von über 1000 Euro. Nach den ersten Ermittlungen fuhren die Täter mit einem Fahrzeug direkt an das Gebäude heran.

Der Tatzeitraum liegt in den vergangenen Tagen, Zeugen und Hinweisgeber, die zuletzt auffällige Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben, melden sich bitte bei der Polizei in Hankensbüttel. Telefonnummer: 05832 979340

