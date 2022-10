POL-HB: Nr.: 0661 --Verkehrsunfall mit vier Beteiligten

Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Neustadt, OT Alte Neustadt, Am Werderufer Zeit: 22.10.22, 2:05 Uhr In der Nacht zu Samstag wurde ein 36 Jahre alter Mann in der Bremer Neustadt durch Stichverletzungen so schwer verletzt, dass er verstarb. Die Polizei Bremen hat die Ermittlungen aufgenommen. Gegen kurz nach 2 Uhr wurden Zeugen in der Straße Am Werderufer auf einen um Hilfe rufenden und stark blutenden Mann aufmerksam. Trotz ...

mehr