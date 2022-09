Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Leutershausen/ Rhein-Neckar-Kreis: Hochwertiger Schmuck bei Wohnungseinbruch entwendet - Zeugen gesucht!

Leutershausen / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Zwischen 17:45 Uhr und 21 Uhr sind am Freitagabend bislang unbekannte Täter in ein Anwesen im Beinweg eingebrochen. Die Einbrecher gelangten über einen Garten in den Bereich der Terrasse und schoben zuerst die elektrischen Rollläden der Terrassentür hoch. Danach hebelten die Unbekannten diese anschließend auf, um in den Wohnbereich zu gelangen. Hier suchten sie in verschiedenen Räumen nach Wertgegenständen. Nach ersten Erkenntnissen erbeuteten sie Schmuck, Uhren sowie diverse Münzen. Es entstand ein Sachschaden im fünfstelligen Bereich.

Die Ermittlungen wurden von der Ermittlungsgruppe Eigentum der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg übernommen.

Zeugen werden gebeten, sich bitte an das kriminalpolizeiliche Hinweistelefon unter der Telefonnummer 0621/174-444 zu wenden.

