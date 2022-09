Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Raub mit erfolgreicher Täterfestnahme

Heidelberg (ots)

In der Heidelberger Südstadt kam es am Freitag gegen 17.50 Uhr in der von-der-Tann-Straße zu einem Raub unter Jugendlichen. Hierbei rannten die beiden Täter auf das Opfer zu, entrissen dem 13-Jährigen die Tasche von der Schulter und schlugen ihm hiernach ins Gesicht. Anschließend rannten beide Täter weg. Der begleitende Freund des 13-Jährigen rannte den Tätern hinterher. Einer der Täter konnte durch die Polizei festgenommen werden. Der 15-jährige Täter trug Gegenstände mit sich, die sich zuvor in der Tasche seines Opfers befunden haben. Ferner stellte man Nachrichten auf dessen Mobiltelefon fest, welche auf eine gemeinsame Planung der Tat mit dem vermeintlich befreundeten Begleiter des 13-Jährigen schließen lassen. Demnach lockte dieser seinen 'Kumpel' in die Falle. Der andere Täter, welcher vorerst unerkannt entkommen konnte, wurde im Nachgang durch die Polizei ermittelt und wird sich nun ebenfalls verantworten müssen. Der Diebstahlschaden ist bislang noch nicht bekannt.

