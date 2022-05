Bundespolizeiinspektion Hannover

BPOL-H: Für gezeigte Zivilcourage geehrt

33-jähriger aus Guinea verhindert räuberischen Diebstahl

Hannover, am 03.05.2022

Hannover (ots)

Der Vorfall liegt bereits zwei Wochen zurück, aber am Mittwoch hat es endlich geklappt. Der vielbeschäftigte Mitarbeiter eines Kommunikationsunternehmens aus Sarstedt folgte der Einladung der Bundespolizei. Inspektionsleiter Daniel Mucha dankte dem jungen Mann und würdigte sein couragiertes Verhalten. Der Guineer hatte eine 40-jährige Niederländerin bis zum Eintreffen der Bundespolizei in den "Schwitzkasten" genommen, weil sie zuvor einer 81-Jährigen Hannoveranerin 200 Euro am Geldautomaten entrissen hatte. Er verletzte sich dabei leicht an der Hand. Die 81-Jährige ließ ihrem "Retter" telefonisch herzlichste Grüße ausrichten und bedauerte, dass sie bei der Ehrung nicht dabei sein konnte. Auf die Frage der Inspektionsleitung, ob er in dem Moment Angst verspürte, reagierte er nachdenklich, würde aber wieder so handeln. Nach einer kurzen Besichtigung der Dienststelle und der Einsatzfahrzeuge drängte die Zeit. Mit einer Urkunde und kleinen Erinnerungsgeschenken eilte er zur S-Bahn zur Arbeit.

Leider kommt es immer wieder vor, dass Menschen bei Notsituationen und Straftaten nur zusehen oder gar wegschauen. Dabei reicht oft schon ein Notruf bei der Polizei, um die Situation zu entschärfen. Die Bundespolizei rät: Bringen Sie sich und Andere so wenig wie möglich in Gefahr, holen Sie Dritte zur Hilfe und stellen Sie sich als Zeuge zur Verfügung. Wir wollen, dass Sie sicher reisen!

