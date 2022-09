POL-E: Oberhausen: Gemeinsame Presseerklärung von Staatsanwaltschaft und Polizei: Explosion in der Oberhausener Innenstadt - Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung

Essen (ots) - 45143 E-Westviertel: Die Polizei nahm am Donnerstag, 1. September, zwei Tatverdächtige (deutsch) nach einem räuberischen Diebstahl in einem Supermarkt an der Haedenkampstraße fest. Gegen 19.30 Uhr hatten die 21-Jährige und der 28-Jährige dort eine Packung Sushi in einen Rucksack gesteckt und damit das Geschäft verlassen, ohne zu bezahlen. Ein 35-jähriger Mitarbeiter des Supermarktes beobachtete den ...

