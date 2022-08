Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Diebstahl einer Geldbörse im Einkaufsmarkt

St. Ingbert (ots)

Am 08.08.2022 kam es im Tatzeitraum zwischen 12:15 Uhr - 12:30 Uhr zu einem Diebstahl einer Geldbörse in einem Lebensmittelgeschäft in der Kohlenstraße in 66386 St. Ingbert. Hierzu begab sich der bislang unbekannte Täter unbemerkt zur Geschädigten, welche sich zwischen Kassenbereich und Eingangstür des Marktes aufhielt. Um in ihrer Einkaufstasche etwas zu suchen entnahm die Geschädigte ihre Geldbörse und legte diese kurzzeitig auf eine dortige Ablage. In diesem Moment nahm der Täter die Geldbörse an sich und entfernte sich aus dem Einkaufsmarkt. Die GS bemerkte den Diebstahl kurze Zeit später.

Sollten Passanten bzw. Kunden verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder die Tatausführung beobachtet haben, so wird um Mitteilung an die Polizei St. Ingbert, unter 06894/1090, gebeten.

