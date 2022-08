POL-IGB: Diebstahl und Sachbeschädigung in Rohrbach

St. Ingbert-Mitte (ots) - Bereits in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, 04. auf 05.08.2022, kam es in der Zeit zwischen 18 und 8 Uhr zu einem Diebstahl an Kraftfahrzeugen, in der Eichendorffstraße, Nähe Hangweg, in St. Ingbert. Ein bislang unbekannter Täter muss hier ein Spiegelglas-Element am Außenspiegel des BMW der 61-jährigen Geschädigten und Anwohnerin, abmontiert und entwendet haben. Es entstand Sachschaden ...

mehr