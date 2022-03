Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verkehrsunfallflucht unter Alkoholeinfluss

Ludwigshafen-Süd (ots)

Am 19.03.2022, gegen 12:00 Uhr, kam es auf der Saarlandstraße in Ludwigshafen am Rhein zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzter Person. Aufgrund von alkoholbedingter Fahrunsicherheit kollidierte der 75-jähriger Fahrer eines Fiat Panda aus Ludwigshafen mit insgesamt vier am Fahrbahnrand geparkten Fahrzeugen und setzte seine Fahrt fort. Hierbei wurde ein 50-jähriger Mann an der Hüfte leicht verletzt, welcher gerade dabei war in seinen PKW einzusteigen. Zwei weitere Zeugen verfolgten den Fahrer und konnten ihn in der Straße Am Bubenpfad bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Ein anschließend durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,27 Promille. Der Fahrer wurde anschließend auf die Dienststelle verbracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Der Führerschein wurde beschlagnahmt und ein Verfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung, Unfallflucht und fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in einer Höhe von ca. 16.000 Euro.

