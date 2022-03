POL-PPRP: Verkehrsunfallflucht

Ludwigshafen (ots) - Am Donnerstag, 17.03.2022, kontrollierten um 10:00 Uhr Polizeikräfte in der Brunckstraße einen 39-jährigen mit seinem Auto. Die Polizeibeamten boten dem 39-Jährigen aufgrund seines auffälligen Verhaltens und seiner auffälligen Fahrweise zuvor einen Drogenschnelltest an. Dieser reagierte positiv auf Amfemtamin, so dass ihm eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein und der Fahrzeugschlüssel ...

mehr