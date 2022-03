POL-PPRP: Unter Drogeneinfluss gefahren

Ludwigshafen (ots) - Am Donnerstag, 17.03.2022, kam es an der Bus- und Bahnhaltestelle "Am Schwanen" um 13:30 Uhr zu einer zunächst verbalen und dann körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Mädchengruppen. Zwei Mädchen wurden in einem Rettungswagen vor Ort behandelt. Die Ermittlungen, insbesondere zu den Hintergründen der Auseinandersetzung, dauern an. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion ...

