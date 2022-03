POL-PPRP: Unter Drogeneinfluss mit dem E-Scooter unterwegs

Ludwigshafen (ots) - Am Donnerstag, 17.03.2022, um 08:30 Uhr musste eine 59-jährige Toyota-Fahrerin auf der B 44 verkehrsbedingt abbremsen, so dass zunächst eine 32-jährige Madza-Fahrerin und dann eine 23-jährige KIA-Fahrerin in dieser Reihenfolge auffuhren. Die 59-Jährige verletzte sich leicht und wurde in ein Krankenhaus verbracht. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 7.000 Euro. Der Abstand zu einem vorausfahrenden Fahrzeug muss in der Regel so ...

