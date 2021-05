Feuerwehr Gladbeck

FW-GLA: PKW brennt auf der A2

Gladbeck (ots)

Am Montag den 17. Mai 2021 wurde die Feuerwehr Gladbeck um 17:48 Uhr zu einem brennenden PKW auf die BAB 2 in Fahrtrichtung Hannover gerufen. Bei Eintreffen der Feuerwehr stand bereits der gesamte Vorderwagen in Flammen. Das Feuer konnte durch beherzten Einsatz der Feuerwehr schnell gelöscht werden. Die beiden Insassen hatten während ihrer Fahrt einen komischen Geruch bemerkt und daraufhin den Wagen auf dem Seitenstreifen abgestellt. Sekunden später, drangen nach Angaben des Fahrers, Flammen aus dem Motorraum. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Unterstützt wurde die Feuerwehr Gladbeck von der Autobahnpolizei und einem Rettungswagen aus Bottrop. Zur Entstehung und Schadenshöhe kann die Feuerwehr keine Angaben machen. RK

