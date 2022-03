Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Streitigkeiten führen zu einer Trunkenheitsfahrt

Ludwigshafen (ots)

In der Nacht zum Samstag, 19.03.2022 wurden gegen 03:30 Uhr mehrere Streifenwagenbesatzungen der Polizei in die Lutherstraße zu einer randalierenden Person beordert. Beim Eintreffen der Beamten befand sich der Randalierer nicht mehr vor Ort, konnte jedoch namentlich benannt werden. Da man sich vorab um den Schlüssel eines Fahrzeugs gestritten habe, welches nun nicht mehr vor Ort stand, wurde die ebenfalls in Ludwigshafen befindliche Wohnanschrift des Mannes durch die Beamten aufgesucht. Dort konnte neben dem Fahrzeug der 33-Jährige in Begleitung einer 34-jährigen Frau angetroffen werden. Da beide dem Alkohol zugesprochen hatten und die Fahrereigenschaft zunächst nicht geklärt werden konnte, wurden beide auf die Polizeidienststelle verbracht, wo ihnen eine Blutprobe entnommen wurde. Ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr wurde eingeleitet.

