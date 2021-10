Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz-Finthen, Sachbeschädigung durch Farbschmierereien an Auto und Garagentor - Zeugen gesucht

Mainz-Finthen (ots)

Am Samstagnachmittag, den 23.10.2021 besprühten bislang unbekannte Täter:innen mit Farbe ein Garagentor in der Hermann-Löns-Straße sowie ein geparktes Auto in der Theodor-Heuss-Straße in Mainz-Finthen. Aufgrund der örtlichen Nähe geht die Polizei davon aus, dass es sich in beiden Fällen um die gleichen Täter:innen handelt. Da durch die Farbschmierereien ein nicht unerheblicher Sachschaden entstanden ist, sucht die Polizei nach Zeugen, die im Zeitraum zwischen 14:00 und 16:00 Uhr in den genannten Straßen etwas Verdächtiges feststellen konnten.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 3 unter der Rufnummer 06131/65-4310 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz3@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

