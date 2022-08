Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Diebstahl von Spiegel an Kfz in St. Ingbert

St. Ingbert-Mitte (ots)

Bereits in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, 04. auf 05.08.2022, kam es in der Zeit zwischen 18 und 8 Uhr zu einem Diebstahl an Kraftfahrzeugen, in der Eichendorffstraße, Nähe Hangweg, in St. Ingbert. Ein bislang unbekannter Täter muss hier ein Spiegelglas-Element am Außenspiegel des BMW der 61-jährigen Geschädigten und Anwohnerin, abmontiert und entwendet haben. Es entstand Sachschaden im unteren dreistelligen Bereich. Die Polizei ermittelt wegen Diebstahl. Sollten Anwohner oder Passanten verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, so wird um Mitteilung bei der Polizei St. Ingbert - 06894/1090 - gebeten.

