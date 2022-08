POL-IGB: Kraftstoffdiebstahl auf Parkplatz in St. Ingbert

St. Ingbert- Mitte (ots) - Am 06.08.2022 kam es gegen 17:10 Uhr in der Wollbachstraße in St. Ingbert zu einem Brand einer neben dem Gehweg gelegenen städtischen Grünfläche. Dabei brannten ca. vier Quadratmeter Grünbewuchs ab, die durch die Feuerwehr abgelöscht werden mussten. In der Zeit der Löschmaßnahmen, wurde die Wollbachstraße bis zur Ecke Blieskasteler ...

