Polizei Bonn

POL-BN: Verkehrsbehinderungen bei demonstrativer Aktion

Bonn (ots)

Ein Autokorso mit mehreren hundert Fahrzeugen ist am Sonntagmittag von Köln nach Bonn gefahren. Diese demonstrative Aktion, die am Vormittag bei der Kölner Polizei als Versammlung angemeldet worden war, führte zu einem sowjetischen Ehrenmal auf dem Neuen Friedhof in Bonn-Lessenich. Dabei kam es in der Bonner Innenstadt, Duisdorf und Lessenich zu temporären Verkehrsbehinderungen. Die Teilnehmenden wurden durch die Bonner Polizei, die durch Polizeihubschrauber unterstützt wurde, u.a. auf den Parkplatz eines Baumarktes in Bonn-Duisdorf geleitet. Von dort aus gingen rund 500 Personen, von den viele russische Fahnen mit sich führten, zu dem Friedhof und legten dort Blumen nieder. Anschließend gingen sie zu ihren Fahrzeugen zurück und verließen die Stadt nicht im Verband. Zeitgleich trafen sich am russischen Generalkonsulat rund 60 Personen. Auch sie führten russische Fahnen mit sich. In beiden Fällen verliefen die Versammlungen friedlich.

