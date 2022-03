Polizei Bonn

POL-BN: Eilmeldung - Autokorso in Bonner-Innenstadt

massive Verkehrsbehinderungen erwartet

Bonn (ots)

Nach aktuellem Stand sind derzeit mehrere 100 Fahrzeuge aus Köln kommend auf dem Weg nach Bonn. Die Teilnehmenden wollen über die B56 durch die Innenstadt bis nach Bonn-Duisdorf fahren. Die Aktion steht in Zusammenhang mit dem russischen Angriff auf die Ukraine.

Ziel des Korsos ist der neue Friedhof in Bonn-Lessenich. Hier wollen die Teilnehmenden Kränze an einem sowjetischen Ehrenmal ablegen. Es wird in der Bonner Innenstadt und vor allem in Bonn-Duisdorf und Lessenich zu erheblichen Verkehrsbehinderungen kommen.

Der Einsatz wird von der Polizei Bonn begleitet.

