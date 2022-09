Polizei Essen

POL-E: Essen: Sushi-Räuber vorläufig festgenommen

Essen (ots)

45143 E-Westviertel:

Die Polizei nahm am Donnerstag, 1. September, zwei Tatverdächtige (deutsch) nach einem räuberischen Diebstahl in einem Supermarkt an der Haedenkampstraße fest.

Gegen 19.30 Uhr hatten die 21-Jährige und der 28-Jährige dort eine Packung Sushi in einen Rucksack gesteckt und damit das Geschäft verlassen, ohne zu bezahlen. Ein 35-jähriger Mitarbeiter des Supermarktes beobachtete den Diebstahl und sprach die Tatverdächtigen zusammen mit einem 58-jährigen Kollegen an. Die mutmaßlichen Diebe versuchten zu fliehen, konnten jedoch von den Mitarbeitern festgehalten und trotz des Versuchs sich loszureißen in ein Büro gebracht werden. Dort beschädigte der 28-Jährige das Glas eines Brandmelders. Die alarmierten Polizeibeamten nahmen die beiden Sushi-Räuber vorläufig fest. Der 35-jährige Mitarbeiter wurde bei der Tat leicht verletzt. /bw

