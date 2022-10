Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0664 --Zeugen nach Einbruch gesucht--

Ort: Bremen-Schwachhausen, OT Radio Bremen, Friedrich-Mißler-Straße Zeit: 23.10.2022, 18:25 - 23:10 Uhr

Bislang unbekannte Täter brachen von Sonntag auf Montag in eine Wohnung in Schwachhausen ein. Sie entwendeten hochwertigen Schmuck und Handtaschen und flüchteten anschließend. Die Polizei Bremen ermittelt und sucht Zeugen.

Die Polizei Bremen erhielt am Sonntag gegen 23:15 Uhr Kenntnis von einem Einbruch in eine Wohnung in der Friedrich-Mißler Straße. Die Einbrecher stiegen durch ein Fenster ein und durchwühlten diverse Wohnbereiche und Schränke. Aus diesen nahmen sie Schmuck, diverse Handtaschen in dazugehörigen Transportboxen und ein Küchengerät. Aufgrund des Umfangs der Gegenstände, ist davon auszugehen, dass die Täter ihr Diebesgut mit einem Fahrzeug abtransportiert haben.

Die Polizei Bremen ermittelt und fragt: Wer hat am Sonntagabend im Bereich der Straße Friedrich-Mißler-Straße oder Umgebung verdächtige Beobachtungen gemacht? Zeugen können sich jederzeit beim Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0421 362-3888 melden.

