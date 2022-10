POL-NI: Stadthagen - Polizei stoppt vermutlich alkoholisierte 60-Jährige ohne Führerschein.

Nienburg (ots) - (KEM) Am Freitag, den 14.10.2022, in der Zeit von 08:30 - 14:30 Uhr wurde ein geparkter schwarzer Hyundai auf der Parkfläche an der Schulstraße 1 in Stadthagen an der vorderen Stoßstange beschädigt. Der bislang unbekannte Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Als die 57-jährige Geschädigte gegen 14.30 Uhr zu ihrem PKW zurückkehrte, stellte sie die Schäden fest. Ein ...

mehr