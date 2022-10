Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Stadthagen - Verkehrsunfallflucht auf Parkplatz

Nienburg (ots)

(KEM) Am Freitag, den 14.10.2022, in der Zeit von 08:30 - 14:30 Uhr wurde ein geparkter schwarzer Hyundai auf der Parkfläche an der Schulstraße 1 in Stadthagen an der vorderen Stoßstange beschädigt. Der bislang unbekannte Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Als die 57-jährige Geschädigte gegen 14.30 Uhr zu ihrem PKW zurückkehrte, stellte sie die Schäden fest. Ein Unfallverursacher war jedoch nicht mehr vor Ort. Die Stadthägerin fuhr anschließend zur Anzeigenerstattung zum PK Stadthagen.

Die Polizei Stadthagen ermittelt wegen einer Verkehrsunfallflucht und bittet Zeugen, sich unter 05721/ 40040 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell