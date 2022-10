Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Marklohe - Jana Weiner ist neue Leiterin der PSt Marklohe

Nienburg (ots)

(KEM) An der Polizeistation Marklohe gab es einen Führungswechsel: Kriminaloberkommissarin Jana Weiner hat am 1. Oktober die Dienststellenleitung übernommen.

"Ich freue mich sehr über die neue Herausforderung hier in Marklohe und auf den engen und direkten Kontakt mit den Bürgerinnen und Bürgern. Neben einem "guten Draht" zur Kommune und den verschiedenen Institutionen ist es mir wichtig, dass die Menschen in unserer Samtgemeinde mit der Polizeistation Marklohe einen kompetenten und verlässlichen Ansprechpartner an ihrer Seite haben." erklärt Weiner anlässlich ihres neuen Dienstpostens.

Die Markloherin kann auf 20 Jahre Diensterfahrung aus unterschiedlichen Dienstzweigen zurückblicken. So war sie nach dem Polizeistudium in der Bereitschaftspolizei, im Einsatz- und Streifendienst sowie im Ermittlungsdienst tätig. Zuletzt versah sie ihren Dienst ein Jahr lang als Einsatzführerin in der Verfügungseinheit der Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg. Der Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg gehört sie seit 16 Jahren an. Sie übernimmt die Dienstgeschäfte an der Polizeistation Marklohe, nachdem die ehemalige Stationsleiterin Vanessa Tomanek die Gelegenheit erhielt, in die Behörde nach Göttingen zu wechseln.

"Ich danke Frau Tomanek für ihre erfolgreiche Arbeit und ihr großes Engagement als Leiterin der PSt Marklohe und wünsche ihr für ihren persönlichen und dienstlichen Lebensweg alles Gute. Gleichzeitig freue ich mich, Frau Weiner als Nachfolgerin in der Leitungsfunktion begrüßen zu können. Mit ihrem großen Erfahrungs- und Fachwissen aus verschiedenen polizeilichen Aufgabenbereichen bringt Frau Weiner beste Voraussetzungen für die neue Aufgabe mit. Ich wünsche ihr in dem neuen Amt viel Freude und Erfolg." so Frank Kolanoski, Leiter des Polizeikommissariates Hoya abschließend.

Die Polizeistation ist mit ihren nachgeordneten Stationen Rohrsen und Liebenau für die SG Heemsen und SG Weser-Aue; mithin für ca. 20.500 Bürgerinnen und Bürger und 250qkm Fläche zuständig und verfügt derzeit über neun Mitarbeitende.

