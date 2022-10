POL-HB: Nr.: 0665 --Warnung vor Taschendieben auf dem Freimarkt

Polizei Bremen

Ort: Bremen-Findorff, Bürgerweide Zeit: 14.10.22 bis 30.10.22

Noch bis zum 30.10.2022 findet der diesjährige Freimarkt statt. Die Polizei Bremen verzeichnet in diesem Jahr vermehrt Diebstähle und warnt deshalb erneut vor Taschendieben.

Insbesondere in den Festzelten werden der Polizei in diesem Jahr entwendete Handtaschen und Geldbörsen gemeldet. Die Polizei Bremen hat ihre Präsenz an den Festzelten verstärkt und die Betreiber dazu aufgefordert, regelmäßig Warnhinweise durchzusagen.

Die Polizei Bremen rät: Nehmen Sie an Bargeld oder Bankkarten nur das Notwendigste mit. Tragen Sie diese am Körper verteilt mit sich. Die Verschlussseite von Hand- oder Umhängetaschen zum Körper tragen. Halten Sie diese geschlossen und lassen Sie sie nicht unbeaufsichtigt. Achten Sie im Gedränge und in unübersichtlichen Situationen noch stärker auf Ihre Wertsachen, insbesondere auch auf ihr Smartphone.

Neben den genannten Diebstählen ist es auch bereits zu den freimarkttypischen Delikten, wie Körperverletzungen gekommen. Eine Bilanz zum diesjährigen Bremer Freimarkt erfolgt nach Beendigung des Volksfestes.

