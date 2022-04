POL-BO: Herner (23) unter Vorhalt eines Messers von Unbekannten ausgeraubt

Witten (ots) - Zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht- und einer schwerverletzten Person kam es am Sonntag, 17. April, in Witten. Nach bisherigen Erkenntnissen wollte eine 81-jährige Wittenerin gegen 14.15 Uhr mit ihrem geparkten Pkw vom Parkstreifen an der Herbeder Straße auf Höhe der Hausnummer 156 c nach links in den fließenden Verkehr einfahren. Hierbei ...

mehr