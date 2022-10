Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0668 --Polizei sucht Kabeldiebe--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Hemelingen, OT Sebaldsbrück, Vahrer Straße Zeit: 23.10. bis 27.10.2022

Zwei Mal im Laufe dieser Woche brachen Diebe in ein leerstehendes Gebäude im Bremer Osten ein und erbeuteten Elektrokabel in erheblichem Umfang. Die Täter müssen hierbei jeweils über einen längeren Zeitraum aktiv gewesen sein. Die Polizei sucht Zeugen.

Bereits in der Nacht von Sonntag, den 23.10.22, auf Montag, den 24.10.22, brachen bislang unbekannte Täter in ein derzeit ungenutztes Geschäftsgebäude in der Vahrer Straße ein. Hier machten sie sich an der Gebäudeelektrik zu schaffen und entfernten mehrere hundert Meter Kabel. Am Donnerstag, den 27.10.22, kam es zwischen Mitternacht und den frühen Nachmittagsstunden zu einem gleichgelagerten Vorfall am selben Ort. Erneut verschafften sich Unberechtigte gewaltsam Zugang in das Objekt und entwendeten hunderte Meter Kupferkabel.

In beiden Fällen müssen sich die Täter über mehrere Stunden im ehemaligen Einkaufscenter in der Vahrer Straße aufgehalten haben. Aufgrund des Umfangs und des erheblichen Gewichts der Beute ist davon auszugehen, dass diese mit (Transport-)Fahrzeugen vom derzeit umzäunten Gelände gebracht wurde.

Die Polizei fragt: "Wer hat zur Tatzeit verdächtige Beobachtungen gemacht und kann Angaben zu Tätern oder Fahrzeugen machen?" Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst jederzeit unter 362-3888 entgegen.

