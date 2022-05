Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Auslösen einer Brandmeldeanlage und überörtlicher Einsatz

Ennepetal (ots)

Am Mittwoch, den 11.05.22 um 10:06 Uhr wurde die Feuerwehr Ennepetal zu einer automatischen Feuermeldung in einem Industriebetrieb in Altenvoerde alarmiert. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte jedoch fest, dass die Anlage bestimmungsgemäß ausgelöst hatte. Die Ursache war jedoch kein Brandrauch, sondern Oeldämpfe. Die Maßnahmen beschränkten sich auf das Zurücksetzen der Brandmeldeanlage. Um 12:02 Uhr wurde die Drehleiter zu einem Industriebrand nach Breckerfeld alarmiert, die Drehleiter wurde vor Ort nicht benötigt und beendete den Einsatz um 13:00 Uhr.

