FW-EN: Brandmeldealarm

Ennepetal (ots) - Am Freitag, den 29.04.2022 wurde die Feuerwehr Ennepetal um 18:09 Uhr zur einer Person hinter verschlossener Tür alarmiert. Die Feuerwehr rückte mit einem Hilfeleistungslöschfahrzeug, einer Drehleiter, einem Tanklöschfahrzeug, sowie 6 Einsatzkräfte zur Einsatzstelle aus. Die Einsatzkräfte verschafften sich Zugang durch das Fenster in die Wohnung und übergaben den Patienten an den Rettungsdienst. ...

mehr