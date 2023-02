Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 06.02.2023

PI Leer/Emden (ots)

++ Verkehrsunfall auf der A31 ++ Verkehrsunfälle / verbotenes Kraftfahrzeugrennen durch Flucht vor Polizei / unerlaubter Besitz/Erwerb von Betäubungsmittel / Verdacht der Urkundenfälschung / Verdacht des Kupferdiebstahls ++ Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte / Bedrohungen / Beleidigungen / Allgemeiner Verstoß gegen das BtMG ++ Fahrt unter Betäubungsmitteleinfluss / Verstoß gegen das BtMG / Verstoß gegen das Waffengesetz ++ Trunkenheitsfahrt ++ Verkehrsunfallflucht

Verkehrsunfall auf der A31

Gestern Abend kam es auf der A31 in Fahrtrichtung Emden zu einem alleinbeteiligten Verkehrsunfall. Gegen 23:44 Uhr geriet ein 25-jähriger Mann aus Hinte mit seinem Audi ins Schleudern und kollidierte mit der Mittelschutzleitplanke. Im weiteren Verlauf schleuderte der 25-Jährige gegen die Außenschutzleitplanke und kam schlussendlich entgegengesetzt der Fahrtrichtung am Ende des Beschleunigungsstreifens der Anschlussstelle Neermoor auf dem Hauptfahrstreifen zum Stehen. Sowohl der Unfallverursacher als auch sein 57-jähriger Beifahrer blieben unverletzt, das Fahrzeug war jedoch nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand insgesamt ein Sachschaden im niedrigen fünfstelligen Bereich. Zum Zwecke der Unfallaufnahme durch die Autobahnpolizei und zur Bergung des Fahrzeuges war eine Sperrung des Hauptfahrstreifens und des Beschleunigungsstreifens der Anschlussstelle Neermoor erforderlich.

Emden - Verkehrsunfälle / verbotenes Kraftfahrzeugrennen durch Flucht vor der Polizei / unerlaubter Besitz/Erwerb von Betäubungsmittel / Verdacht der Urkundenfälschung / Verdacht des Kupferdiebstahls

Heute Nacht, gegen 00:50 Uhr, fiel einer Zivilstreife der Polizei Emden in der Larrelter Straße ein Fahrzeug mit überhöhter Geschwindigkeit und ohne amtliche Kennzeichen auf. Die Beamten entschlossen sich, das Fahrzeug anzuhalten. Am der Ampelkreuzung Agerturm / Neutorstraße wurde der zivile Funkstreifenwagen neben den zu kontrollierenden Pkw gesetzt. Dem männlichen Fahrzeugführer wurde durch die Beifahrerscheibe durch das Zeigen der Uniform verdeutlicht, dass es sich um die Polizei handelt und er dem zivilen Funkstreifenwagen folgen soll. Zudem wurde mittels der im Kofferraumbereich befindlichen digitalen Anhalteanzeige der Schriftzug "Polizei folgen/Police follow" angezeigt. Der Führer des PKW versuchte sich der Verkehrskontrolle allerdings zu entziehen und flüchtete mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Westerbutvenne. Im Zuge der weiteren Fahrt kollidierte der 30-jährige Verursacher aus dem Landkreis Aurich mit einer Straßenlaterne und touchierte unter anderem eine Hauswand. Der zivile Streifenwagen wurde links neben dem Pkw abgestellt. Der Flüchtige gab sich jedoch nicht geschlagen. Kurz bevor die Beamten aussteigen konnten, setzte der Fahrer seine Flucht im Rückwärtsgang fort. Auf Höhe des Rathausbogens touchierte der Flüchtige einen weißen Transporter. Die Flucht wurde jedoch weiterhin fortgesetzt, bis der Verursacher die Kontrolle über den PKW verloren hatte und mit einem dortigen Baum kollidierte. Anstatt den Anweisungen der Polizeibeamten Folge zu leisten, entschied sich der Fahrer die Fahrt in Richtung "Rathausplatz" - "Große Straße" fortzusetzen. Noch auf dem Rathausplatz konnten die eingesetzten Beamten den Streifenwagen vor den KIA setzen, was den Verursacher zunächst auch zum Stehen brachte. Der 30-Jährige setzte jedoch erneut zur Flucht an und rammte hierbei den Zivilwagen der Polizei, bis die Weiterfahrt durch die Polizeibeamten verhindert werden konnte. Durch die Einsatzkräfte konnte der Versucher an seiner Flucht zu Fuß gehindert und anschließend zur Polizeidienststelle verbracht werden. Weder die Beamten noch der Verursacher wurden durch die Verkehrsunfälle verletzt. Im Rahmen der anschließend durchgeführten Feststellung seiner Fahrtüchtigkeit konnte durch die Beamten festgestellt werden, dass der 30-Jährige unter dem Einfluss von Betäubungsmittel stand. Ein Atemalkoholtest ergab zudem einen Wert von 0,20 Promille. Bei der vorgezeigten Fahrerlaubnis handelte es sich vermutlich um eine Totalfälschung. Hierzu stehen noch weitere Ermittlungen an. Es wurde im Pkw ein Rucksack mit 19 Kilogramm Kupferresten gefunden. Weiterhin führte der Fahrer eine geringe Menge an Betäubungsmittel mit sich. Gegen den 30-Jährigen wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet.

Emden - Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte / Bedrohungen / Beleidigungen / Allgemeiner Verstoß gegen das BtMG

Am 05.02.2023, gegen 06:15 Uhr, wurden Einsatzkräfte der Polizei Emden zur Unterstützung für einen Rettungsdiensteinsatz am Neuen Markt alarmiert. Als Einsatzkräfte der Polizei an der Örtlichkeit eintrafen, reagierte die 19-jährige Verursacherin umgehend verbal aggressiv und begann die eingesetzten Beamten mit diversen Schimpfwörtern zu beleidigen. Im weiteren Verlauf schlug und trat die Verursacherin auf die Beamten ein. Aufgrund ihres gesundheitlichen Zustandes wurde die Leeranerin in ein örtliches Krankenhaus eingeliefert. Auf der Fahrt ins Krankenhaus setzte die Frau ihre Beleidigungen gegen den Rettungssanitäter und die eingesetzten Beamten fort. Außerdem sprach die 19-Jährige Bedrohungen gegen die Beamten und den Rettungssanitäter sowie gegen deren Familien aus. Bei der Durchsuchung der Verursacherin konnte eine geringe Menge an Betäubungsmittel aufgefunden werden. Die Einsatzkräfte wurden bei dem Vorfall nicht verletzt. Die Frau muss sich aufgrund der aufgenommen Delikte strafrechtlich verantworten.

Leer - Fahrt unter Betäubungsmitteleinfluss / Verstoß gegen das BtMG / Verstoß gegen das Waffengesetz

Am 05.02.2023, gegen 20:45 Uhr, kontrollierten Einsatzkräfte der Polizei Leer auf der Ubbo-Emmius-Straße ein Fahrzeug der Marke Audi. Im Zuge der allgemeinen Verkehrskontrolle konnte festgestellt werden, dass der 36-jährige Fahrer aus Oude Pekela (NL) seinen Pkw im öffentlichen Verkehrsraum führte, obwohl dieser unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Die anschließend durchgeführte Überprüfung seines Autos führte unter anderem zum Auffinden einer geringen Menge an Betäubungsmittel und eines Teleskopschlagstocks. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Es wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Borkum - Trunkenheitsfahrt

Eine 62-jährige Frau aus Borkum befuhr am 05.02.2023, gegen 21:50 Uhr, mit einem Atemalkoholwert von 0,63 Promille ihren PKW der Marke Peugeot im öffentlichen Verkehrsraum. Die Frau fiel den Einsatzkräften der Polizei Borkum in der Reedestraße wegen ihrer unsicheren Fahrweise auf, so dass sich die Beamten dazu entschieden, eine Verkehrskontrolle durchzuführen. Der Frau wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet.

Borkum - Verkehrsunfallflucht

Auf Borkum kam es am 02.02.2023 in der Zeit zwischen 10:30 Uhr und 12:45 Uhr zu einer Unfallflucht auf der Straße Loogster Dünen. Dort touchierte der mittlerweile ermittelte 71-jährige Verkehrsteilnehmer mit seinem schwarzen VW Golf Sportsvan die am rechten Fahrbahnrand befindliche Grundstücksmauer, welche dadurch erheblich beschädigt wurde. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Die Polizei Borkum sucht nun Zeugen und Hinweisgeber, insbesondere die Fahrer eines schwarzen Audis und eines weißen Lieferwagens, die möglicherweise Angaben zur Unfallflucht machen können.

