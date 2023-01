Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Autofahrer unter Drogeneinfluss

Ebertsheim (ots)

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle am 09.01.23 gegen 21:10 Uhr in der Leininger Straße konnten bei einem 26 Jahre alten Autofahrer Auffälligkeiten festgestellt werden, die auf einen Betäubungsmittelkonsum schließen lassen. Der Mann, der als Betäubungsmittelkonsument bereits auffällig war, verweigerte die Mitwirkung an einem Vortest. Die Entnahme einer Blutprobe wurde angeordnet und ein Bußgeldverfahren eingeleitet. Die Führerscheinstelle wird nach Eingang des Blutprobenergebnisses entsprechend informiert.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell