Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Unfall zwischen Radfahrer und Pkw

Grünstadt (ots)

Mit leichten Kopfverletzungen musste gestern (09.01.23) ein 13 Jahre alter Junge nach einem Unfall in ein Krankenhaus gebracht werden. Das Kind befuhr gegen 07:40 Uhr vom Bahnhof kommend die Bahnhofstraße und wollte auf die Bitzenstraße fahren. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit einem Pkw einer 55 Jahre alten Frau, die die Bitzenstraße in Richtung Asselheim befuhr. Die Lichtzeichenanlage zeigte in dem Moment für die Frau Gelblicht. An den Fahrzeugen entstand geringer Sachschaden.

