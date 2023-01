POL-PDNW: Beim Abbiegen Pedelec übersehen

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

Beim Abbiegen Pedelec übersehen

Zum Zusammenstoß eines Pkw mit einer Pedelecfahrerin kam es am 08.10.23 gegen 16:50 Uhr an der Einmündung Sausenheimer Straße / Richard-Wagner-Straße. Eine 16-jährige befuhr mit ihrem Pedelec den Radweg in der Sausenheimer Straße stadteinwärts. Eine 68 Jahre alte Autofahrerin bog von der Sausenheimer Straße nach links in die Richard-Wagner-Straße ein. Hierbei stieß die Front des Pkw gegen das linke Bein der Jugendlichen, die daraufhin stürzte. Die junge Frau wurde dabei leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand geringer Sachschaden in Höhe von ca. 300 Euro.

