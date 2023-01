Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Unfallflucht auf der BAB 650: Weißer Transporter gesucht

Ludwigshafen (ots)

Gegen 14:19 h kam es auf der BAB 650 in Fahrtrichtung Bad Dürkheim zu einem Verkehrsunfall. Ein weißer Transporter, welcher am AK Oggersheim von der B9 auf die BAB 650 in Richtung Bad Dürkheim auffuhr, übersah beim Einfahren in den fließenden Verkehr, einen auf der rechten Spur fahrenden PKW. Dieser musste ausweichen und prallte gegen einen auf der linken Spur fahrenden PKW. Der weiße Transporter entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 7500 Euro und die linke Spur musste für ca. 45 Minuten gesperrt werden, da ein Fahrzeug nicht mehr fahrbereit war. Der Fahrer/ die Fahrerin des weißen Transporters entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Sollten Sie Hinweise zu dem geflüchteten Fahrzeug haben, wenden Sie sich bitte an die u.a. Polizeidienststelle.

